Экскурсии, посвященные Дню мира, пройдут на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главная выставка страны 21 сентября приглашает взрослых и детей на бесплатные мероприятия, посвященные Международному дню мира.

В центре «Космонавтика и авиация» гости смогут принять участие в тематических экскурсиях «Мир в космосе». Здесь можно узнать об историческом пути развития нового мышления — от идей покорения межпланетного пространства двумя сверхдержавами, СССР и США, до идей объединения всех стран ради осуществления общих целей на благо всего человечества.

Экскурсовод расскажет, как военное соперничество стран переросло в дружбу и сотрудничество в освоении космического пространства. Гости узнают о таких проектах, как станция «Мир», «Интеркосмос», «Союз-Аполлон», Международная космическая станция.

В воскресенье, 26 сентября, в центре пройдет космический дайджест. Денис Прудник и гости встречи поговорят о самых интересных событиях в космонавтике за прошедший месяц: интеграции модуля «Наука» в состав МКС, съемках первого в истории фильма на МКС, возвращении китайских тайконавтов после пребывания на собственной орбитальной станции, первой полностью туристической миссии в космос Inspiration 4 компании SpaceX.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

25 и 26 сентября выставка зовет москвичей и гостей столицы на фестиваль «Техносреда», где будут представлены самые интересные изобретения российских ученых. Посетители увидят более 500 научных разработок, размещенных в нескольких тематических зонах.

В зоне «Будущее сегодня» посетителям представят уникальные экспонаты, среди которых бионические и тяговые протезы рук, нейротренажер, VR-платформа, с помощью которой можно познакомиться с процессом создания инженерных проектов будущего, элементы среды «умного города», новейшие технологии сортировки и переработки мусора, искусственный интеллект в сфере безопасности и термолазер.