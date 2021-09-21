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Участники «Кинотавра» зажгли в ресторане под хиты «Иванушек». Видео

Анна Михалюк

Общество
Участники «Кинотавра» зажгли в ресторане под хиты «Иванушек». Видео
Фото: Pexels

Гости «Кинотавра», который проходит с 18 по 25 сентября в Сочи, весело отметили окончание фестивального дня: в одном из ресторанов они устроили шумную вечеринку.

Судя по опубликованному в Сети видео, включать музыку в заведении было нельзя, однако компания, к которой присоединился «иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов, решила вопрос по-своему: артисты включили на портативной колонке главные хиты группы «Иванушки International».

Видео: Telegram /Super.ru

Особенно отожгла в этот вечер актриса Варвара Шмыкова, которая громче всех подпевала песням «Иванушек». Девушка танцевала, пела и страстно целовала своего спутника — оператора Евгения Козлова, который тоже был на мероприятии.

Открытие кинофестиваля прошло 18 сентября. На красной ковровой дорожке актрисы поражали воображение своим нарядами. Особенный интерес у публики вызвали платья фигуристки Татьяны Навка и актрисы Любови Толкалиной. Актриса Екатерина Шипица для торжественного открытия выбрала откровенное платье в стиле 40-х годов, которое восхитило поклонников.

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