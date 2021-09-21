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Мишустин заявил о необходимости сделать РФ самой привлекательной страной для IT-сферы

Полина Долганова

Общество
Мишустин заявил о необходимости сделать РФ самой привлекательной страной для IT-сферы
Фото: Правительство РФ

Правительство России должно приложить максимум усилий, чтобы страна стала самым привлекательным государством для индустрии информационных технологий. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, трансформация IT-индустрии обозначена президентом РФ Владимиром Путиным как одна из самых значимых целей развития страны.

Как отметил премьер-министр, в настоящее время Россия решает глобальные задачи, чтобы обеспечить ключевые экономические отрасли цифровой зрелостью.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам, — цитирует Мишустина РИА Новости.

14 сентября правительство РФ утвердило дорожную карту по созданию новых условий для развития информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для отечественной IT-сферы. В дорожной карте будет 62 мероприятия. Из них у 20 предусмотрен общесистемный характер — они позволят выровнять условия для развития отечественных и зарубежных компаний в IT-сфере, а также помогут российским производителям укрепить экспортные поставки.

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