«Извините, обознался»: мужчину обвини в краже и сильно избили в центре Москвы

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Фонтанная площадь Карта всех событий

Молодой житель столицы получил серьезные травмы, после того как на него в парке напал неизвестный, признавший в нем похитителя из метро. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В полицию обратился 21-летний москвич. По его словам, поздним вечером он гулял со своей девушкой в парке на Фигурной Фонтанной площади, когда из-за кустов выскочили двое неизвестных. Один из них подбежал к молодому человеку с вопросом, не он ли украл у него тысячу рублей в метро.

Затем он толкнул парня, ударил его в глаз и принялся избивать, повалив на землю. Через некоторое время нападавший успокоился, сообщив, что обознался, и ушел.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. По данному факту правоохранители проводят проверку.

6 сентября сообщалось, что мужчина получил тяжелую травму в результате драки в промзоне на востоке города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.