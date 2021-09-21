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Столичные врачи вылечили от коронавируса 1300 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 1300 пациентов за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1300 пациентов за прошедшие сутки. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает оперштаб Москвы.

Всего с начала пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью выздоровели 1 475 997 пациентов.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 1300 пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние 24 часа в столице зафиксировали 1926 случаев заболевания.

Были госпитализированы 709 москвичей, 52 гражданина скончались.

По состоянию на 21 сентября на аппарате ИВЛ находятся 278 человек.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных требований в осенний период.

18 сентября врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью 2021 года точно будет, однако показатели окажутся ниже, чем в прошлом году.

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