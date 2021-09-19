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Сергей Собянин призвал соблюдать санитарные требования в осенний период

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин призвал соблюдать санитарные требования в осенний период
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Гражданам необходимо беречь себя и соблюдать санитарные требования в осенний период. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Осенний период. Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия-1».

Столица лидирует в стране по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в Москве выявили 1 599 404 случая COVID-19. Выздоровели 1 472 259 пациентов, скончались 28 298.

18 сентября врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью 2021 года точно будет, однако показатели окажутся ниже, чем в прошлом году.

До этого основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом произойдет из-за его рециркуляции между детьми в образовательных учреждениях. Дети в свою очередь принесут вирус домой и заразят семьи. Эксперт призвал больше внимания уделять своему самочувствию. Если есть хоть малейшие признаки его ухудшения, стоит дистанцироваться от коллег, чтобы не заразить их.

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