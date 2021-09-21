ЕСПЧ присудил компенсацию вдове Александра Литвиненко в размере 100 тысяч евро

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что Россия должна выплатить вдове бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко денежную компенсацию в размере 100 тысяч евро. Об этом свидетельствует постановление ЕСПЧ, обнародованное во вторник, 21 сентября.

Согласно документу, РФ не привлекла к ответственности лиц, которые, по мнению британской стороны, виновны в убийстве подполковника.

Суд также посчитал, что доказательства Великобритании по данному делу являются независимыми и прозрачными.

В итоге судом было признано нарушение прав по статье «Право на жизнь» Европейской конвенции по правам человека.

В решении ведомства также отмечается, что российская сторона должна выплатить вдове оперативника Марии Картер судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро, передает ТАСС.