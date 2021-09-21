Песков назвал заявления ЕСПЧ об «ответственности» России за смерть Литвиненко голословным

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от «ответственности» России за смерть офицера ФСБ Александра Литвиненко голословными. Песков также отметил, что Кремль не будет прислушиваться к таким заявлениям.

— Вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Песков также отметил, что результатов по данному расследованию предоставлено не было. В связи с этим утверждения ЕСПЧ не имеют под собой никаких доказательств.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что Россия должна выплатить вдове бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко денежную компенсацию в размере 100 тысяч евро. Об этом свидетельствует постановление ЕСПЧ, обнародованное во вторник, 21 сентября.

Согласно документу, РФ не привлекла к ответственности лиц, которые, по мнению британской стороны, виновны в убийстве подполковника.

Суд также посчитал, что доказательства Великобритании по данному делу являются независимыми и прозрачными.