Минэкономразвития ухудшило прогнозы по годовой инфляции в РФ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инфляция в России составит 5,8 процента по итогам 2021 года. Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

По его словам, в «среднесрочном горизонте» инфляция снизится до четырех процентов. Так, показатели ухудшились, так как ранее специалисты прогнозировали инфляцию на уровне пяти процентов.

При этом в Минэкономразвития переоценили ВВП России. Показатель по текущему году вырос с 3,8 до 4,2 процента, пишет РИА Новости.

До этого глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России находится на пике. Она также отметила, что инфляция снизится из-за того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, еще будет сказываться и эффект от начавшегося в марте ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, глава ЦБ оценила вероятность наступления мирового кризиса. Набиуллина уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».