Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минэкономразвития ухудшило прогнозы по годовой инфляции в РФ

Анастасия Волоснова

Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы по годовой инфляции в РФ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инфляция в России составит 5,8 процента по итогам 2021 года. Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

По его словам, в «среднесрочном горизонте» инфляция снизится до четырех процентов. Так, показатели ухудшились, так как ранее специалисты прогнозировали инфляцию на уровне пяти процентов.

При этом в Минэкономразвития переоценили ВВП России. Показатель по текущему году вырос с 3,8 до 4,2 процента, пишет РИА Новости.

До этого глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России находится на пике. Она также отметила, что инфляция снизится из-за того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, еще будет сказываться и эффект от начавшегося в марте ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, глава ЦБ оценила вероятность наступления мирового кризиса. Набиуллина уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».

Читайте также:
ДеньгиМинэкономразвития РФинфляция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский язык разрушается. Мы все как дебилы

Все мнения
О проекте