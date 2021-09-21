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В ВОЗ заявили, что 99 процентов смертей при COVID-19 приходится на невакцинированных

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ заявили, что 99 процентов смертей при COVID-19 приходится на невакцинированных
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Со случаями тяжелого протекания COVID-19 и летальными исходами сталкиваются преимущественно невакцинированные люди. Об этом рассказала во вторник, 21 сентября, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По ее словам, среди случаев летального исхода госпитализированных пациентов с коронавирусом 99 процентов непривитых. Она подчеркнула, что это «большая трагедия».

Харрис отметила, что вакцинация помогает предотвращать госпитализации и тяжелое течение болезни, пишет ТАСС.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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