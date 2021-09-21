Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2024 года

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Правительство одобрило проект бюджета на период с 2022 по 2024 год. Об этом сообщили во вторник, 21 сентября, в официальном Telegram-канале кабмина РФ.

Законопроект внесут в Госдуму до 1 октября текущего года. Бюджет на три года был одобрен на заседании правительства.

Также правительство России рассмотрит 21 сентября федеральный закон о бюджете Фонда социального страхования РФ на период с 2022 по 2024 год. В законопроекте указаны доходы и расходы фонда на плановый период.

При этом в понедельник, 20 сентября, 20 сентября правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики на период с 2021 до 2025 года. План выполнения мероприятий по реализации демографических решений в РФ подписали в рамках утвержденной президентом России концепции демографической политики страны.