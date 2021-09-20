Правительство рассмотрит закон о бюджете Фонда социального страхования РФ

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Правительство России рассмотрит федеральный закон о бюджете Фонда социального страхования РФ на период с 2022 по 2024 год. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РФ.

Обсуждение будет организовано на заседании во вторник, 21 сентября. В законопроекте рассмотрены доходы и расходы фонда на плановый период.

В документе говорится, что доход бюджета фонда в 2021 году должен составить 988,157 миллиарда рублей, в 2023 году — 1,055 триллиона рублей, в 2024 году — 1,125 триллиона рублей. При этом 944,118 миллиарда рублей планируют потратить в следующем году, еще 1,012 триллиона рублей — в 2023 году и 1,076 триллиона рублей — в 2024 году, пишет РИА Новости.

Также 20 сентября правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики на период с 2021 до 2025 года. План выполнения мероприятий по реализации демографических решений в РФ подписали в рамках утвержденной президентом России концепции демографической политики страны.

Летом президент России Владимир Путин отметил, что неблагоприятная картина по уровням рождаемости и смертности в России сложилась за последние несколько лет из-за COVID-19 и возникших до этого демографических ям. С 2012 по 2018 год население страны выросло на 3,8 миллиона человек, а затем случились две демографические ямы и коронавирус, посетовал президент.