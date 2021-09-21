В МИД заявили, что США не смогли дискредитировать избирательную систему в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У США не получилось дискредитировать российскую избирательную систему, несмотря на откровенное вмешательство в выборы. Об этом рассказала во вторник, 21 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с территории США на ЦИК РФ совершались кибератаки во время выборов в Госдуму. Однако Захарова подчеркнула, что «дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся», пишет РИА Новости.

Более 950 кибератак на систему онлайн-голосования отразили в Москве. Успешное отражение кибератак обеспечило стабильную работу системы электронного голосования.

В первый день голосования ЦИК РФ выявил и отразил три атаки на сетевой ресурс, рассказали в субботу, 18 сентября, в пресс-службе ЦИК РФ. Так, из-за рубежа осуществили две попытки сканирования на предмет уязвимости и одну распределенную DDoS-атаку. Еще одна атака была проведена на российские ресурсы 18 сентября.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.