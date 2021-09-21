Трамваи нескольких маршрутов задерживается на шоссе Энтузиастов

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Трамваи, следующие по транспортным маршрутам № 12, 24, 37, 38, 43, 46 и 50, задерживаются на шоссе Энтузиастов около Дома культуры «Компрессор». Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве отметили, что данные трамвайные маршруты временно изменены.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В начале сентября в ведомстве рассказали, что ряд трамвайных маршрутов на юге столицы изменит свою работу.

Так, например, по будням трамвай № 16 будет ходить от Новоданиловского проезда через станцию метро «Тульская» и до улицы Серпуховской Вал. А трамвай № 49 не будет ходить до Новоданиловского проезда, а отправится до «Нижних Котлов».

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе мэра и правительства Москвы заявили, что две новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в столичных районах Сокол и Щукино.

Одна из них проходит по эстакаде, соединяющей Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе при движении в область.