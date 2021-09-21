Движение трамваев на шоссе Энтузиастов полностью восстановили

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев на нескольких транспортных маршрутах на шоссе Энтузиастов в районе Дома культуры «Компрессор» полностью восстановили. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

— Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов (в районе ДК «Компрессор»), — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в ведомстве сообщили, что трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46 и 50 задерживаются на шоссе Энтузиастов.

Также в департаменте транспорта столицы добавили, что данные трамвайные маршруты временно изменены.

В понедельник, 20 сентября, станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закрывали из-за сообщения о задымлении. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не зафиксировали возгорания и задымления.

В результате движение полностью восстановили.

Также на официальном сайте мэра Москвы рассказали, что москвичи смогут выбрать название для новой станции Московских центральных диаметров (МЦД) в районе Комсомольской площади.