Станцию метро «Пролетарская» в Москве закрывали из-за сообщения о задымлении

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закрывали из-за сообщения о задымлении. Об этом сообщили в понедельник, 20 сентября, в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент движение поездов осуществляется в штатном режиме.

— Ранее была кратковременно, на 5 минут, закрыта станция «Пролетарская» из-за сообщения о задымлении, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в департаменте добавили, что прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не зафиксировали возгорания и задымления.

В понедельник, 20 сентября, станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по техническим причинам.

Через некоторое время движение поездов на станции Московского метрополитена «Пролетарская» полностью восстановили.

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что новую систему оплаты транспортного проезда Face Pay организовали на последних пяти линиях метро в Москве. Теперь такой способ оплаты доступен во всей подземке.