Станцию метро «Пролетарская» снова открыли для пассажиров
Движение поездов на станции московского метрополитена «Пролетарская» полностью восстановили. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
— Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки, — заявили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».
Ранее станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по техническим причинам.
В понедельник, 20 сентября, в ведомстве рассказали, что новую систему оплаты транспортного проезда Face Pay организовали на последних пяти линиях метро в Москве. Теперь такой способ оплаты доступен во всей подземке
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов добавил, что Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе.