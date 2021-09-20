Станцию метро «Пролетарская» снова открыли для пассажиров

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Россия, Москва, метро Пролетарская Карта всех событий

Движение поездов на станции московского метрополитена «Пролетарская» полностью восстановили. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки, — заявили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по техническим причинам.

В понедельник, 20 сентября, в ведомстве рассказали, что новую систему оплаты транспортного проезда Face Pay организовали на последних пяти линиях метро в Москве. Теперь такой способ оплаты доступен во всей подземке

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов добавил, что Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе.