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Станцию метро «Пролетарская» временно закрыли по техническим причинам

Виктория Сикерина

Город
Станцию метро «Пролетарская» временно закрыли по техническим причинам
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Пролетарская Карта всех событий

Станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по техническим причинам. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в московском департамента транспорта.

— Поезда проезжают станцию без остановки, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В четверг, 16 сентября, в ведомстве сообщили, что вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закроют с 17 сентября по 19 ноября.

Ограничение связано с проведение ремонтных работ трех эскалаторов в сторону первого выхода с остановочного пункта.

Пассажирам порекомендовали пользоваться другими вестибюлями на остановочном пункте.

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