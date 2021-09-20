Станцию метро «Пролетарская» временно закрыли по техническим причинам

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Пролетарская Карта всех событий

Станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по техническим причинам. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в московском департамента транспорта.

— Поезда проезжают станцию без остановки, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В четверг, 16 сентября, в ведомстве сообщили, что вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закроют с 17 сентября по 19 ноября.

Ограничение связано с проведение ремонтных работ трех эскалаторов в сторону первого выхода с остановочного пункта.

Пассажирам порекомендовали пользоваться другими вестибюлями на остановочном пункте.