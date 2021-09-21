Трое детей в Московской области отравились угарным газом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Новленское Карта всех событий

Трое детей отравились угарным газом из-за бензинового генератора в деревне Новленское, недалеко от Домодедова в Подмосковье.

Инцидент произошел по время непогоды и штормового ветра. Из-за этого в доме семьи пропало электричество. Дедушка детей решил включить на улице бензиновый генератор. В результате из-за сильных воздушных порывов газ проник в жилые помещения и произошло отравление.

Максимальная концентрация угарного газа была обнаружена на втором этаже дома. Здесь же детей уложили спать. Спустя время у всех сразу резко заболела голова. Дети пожаловались на недомогание маме, а она, в свою очередь, обнаружила утечку газа и вызвала скорую медицинскую помощь.

Прибывшие специалисты порекомендовали семье госпитализировать детей. Им диагностировали интоксикацию.

Во время случившегося отец детей находился в командировке. Однако наутро он вернулся и вместе с супругой поехал в больницу.

— Этим генератором мы пользуемся уже много лет. Раньше запах газа никогда не проникал в помещения, — цитирует слова отца издание «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 21 сентября, генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал, что в рамках реализации программы президента России 207 населенных пунктов Московской области газифицировали.