Движение восстановили после ДТП с пешеходом на востоке столицы

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Россия, Москва, Просторная улица Карта всех событий

Транспортное движение восстановили после аварии с пешеходом на пересечении Просторной и Четвертой Гражданской улиц в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что автомобиль совершил наезд на пешехода на востоке города. В ведомстве отметили, что он двигался по пешеходному переходу в положенном месте.

Во вторник утром, 21 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что дорожная авария произошла на 26-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), в результате которой несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля такси.

В ведомстве отметили, что в ночь на 20 сентября 25-летний водитель на третьей полосе движения нарушил дистанцию и врезался в машину службы такси, которая двигалась в попутном направлении. В результате 35-летняя пассажирка погибла на месте.

В понедельник, 20 сентября, в столичной Госавтоинспекции заявили, что в период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек.