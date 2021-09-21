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Диетолог Гинзбург назвал снижающие риск инсульта продукты питания

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург назвал снижающие риск инсульта продукты питания
Фото: pixabay.com

Основной причиной смерти во всем мире являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Закупорка сосудов чаще всего приводит к инсультам. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург во вторник, 21 сентября, назвал список продуктов питания, которые понижают риск такого заболевания.

Он отметил, что сердечно-сосудистые недуги провоцирует, в том числе, и неправильное питание. Оно способствует образованию жировых отложений на внутренних стенках сосудов.

По этой причине для снижения риска инсультов следует исключить из рациона повышающие свертываемость крови продукты.

— Это избыточно соленые и сладкие продукты, жареная и жирная пища, — заявил Михаил Гинзбург.

Среди продуктов, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, диетолог выделил кисломолочные продукты, рыбу, ягоды, грубые зерновые и овощи, передает издание Nation News.

Во вторник, 21 сентября, заместитель главного врача по хирургической помощи, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Дмитрий Самсонов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты питания способны предотвратить появление геморроя и трещин.

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