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Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Вуколова

Анастасия Волоснова

Политика
Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Вуколова
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Всеволода Вуколова. Соответствующий указ российский лидер подписал во вторник, 21 сентября.

До этого Всеволод Вуколов занимал пост замминистра труда. Он займет новую должность в день подписания документа, говорится в указе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин ранее освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора РФ. Буксмана освободили от должности с 15 сентября, говорится в указе.

1 сентября Владимир Путин назначил Владлена Семиволоса Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Уганда. Глава государства также освободил от должности Александра Полякова, главу российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Республике Южный Судан. Он занимал свой пост в Уганде с 2016 года.

27 августа СМИ сообщали, что Госдума рассматривает кандидатуру Натальи Поклонской, заместителя председателя думского комитета по международным делам, на должность посла России в Кабо-Верде.

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