Эксперт назвал популярные профессии, которые выведут из «серой» зоны

Фото: Pixabay

Неофициальные доходы через некоторое время будут легко отслеживаться. Кроме того, государство начнет контролировать различные виды современных профессий, например, блогеров. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал HR-специалист Гарри Мурадян, комментируя новость о разработке проекта плана Минтруда по выявлению теневой занятости.

Эксперт отметил, что чаще всего в теневой зоне работают люди, которые оказывают услуги самостоятельно. Однако в будущем их доходы будут контролироваться тщательнее, спрогнозировал Мурадян.

— Обычно в «серой» зоне находятся фрилансеры: копирайтеры, дизайнеры или, к примеру, женщины, делающие маникюр. Они нередко получают деньги на карту, но в ближайшее время такие переводы будут легко отслеживаться, — рассказал специалист.

Мурадян предположил, что уже скоро наличие большого количества одинаковых переводов от разных людей будет однозначным основанием для блокировки счета. Чтобы разблокировать его, человеку понадобится объяснить источник дохода.

Однако усиленный контроль может помешать проведению краудфандинга и работе благотворительных фондов, которые также получают деньги на банковский счет. Этот момент еще нужно проработать, отметил Мурадян.

Специалист подчеркнул: незарегистрированная деятельность уже сейчас может обернуться проблемами для человека.

— При неофициальной работе риск того, что тебя поймают, высок. Лучше вести бизнес честно и жить спокойно. Во многих случаях государство дает альтернативы для людей, находящихся в «серой» зоне, — отметил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, человек, зарабатывающий на жизнь самостоятельно, в большинстве случаев может легализоваться при помощи статуса самозанятого. Тогда при оказании услуг физлицам налог составит всего четыре процента, а при работе с юрлицами — шесть, отметил эксперт.

Специалист отметил, что представители современных профессий также могут принести в бюджет дополнительные деньги. Поэтому государство будет активнее их контролировать, подчеркнул Мурадян.

— Многие фрилансеры зарабатывают деньги в том же инстаграме. Там нужны и визуальщики, и копирайтеры, и таргетологи, и продюсеры. Блогеры получают деньги за рекламу. Поэтому это огромная бюджетная модель, которая должна строиться, — уверен эксперт.

При этом вместе с отслеживанием доходов государство будет больше контролировать и качество услуг, отметил Мурадян.

По словам специалиста, представители современных профессий часто представляют услуги низкого качества. Введение стандартов для этих сфер позволит повысить уровень квалификации специалистов, заключил Мурадян.

В Минтруде представили проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Министерству труда поручили доработать документ и согласовать с ответственными ведомствами. Минтруд также внесет его в правительство для рассмотрения на заседании рабочей группы.