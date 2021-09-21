Пассажиров туристического автобуса взяли в заложники в Германии

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Пассажиров туристического автобуса взяли в заложники на магистрали А9 около Нюрнберга в Германии. Об этом сообщили во вторник, 21 сентября, местные журналисты.

Отмечается, что движение на транспортном участке перекрыто.

Telegram-канал Mash добавил, что на месте происшествия работает спецназ.

В понедельник, 20 сентября, в школе в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния в США произошла стрельба. В результате нападения были ранены два человека. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Учащихся школы, где было совершено нападение, срочно эвакуировали.