Стрельба произошла школе в американском штате Вирджиния

Фото: скриншот с видео CNN

Стрельба произошла школе в штате Вирджиния в США. Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября.

В результате нападения были ранены два человека. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Учащихся школы, где было совершено нападение, эвакуировали. Информации о стрелке не поступала, пишет RT.

В этот же день случилось другое нападение на учебное заведение, но на территории России. Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин. Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.