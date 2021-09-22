«Малоподвижный циклон»: синоптики рассказали о погоде в Москве 22 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная погода и ветер до десяти метров в секунду ожидаются в Москве и области в среду, 22 сентября. Об этом сообщают «Метеоновости».

— Предстоящим днем погоду в Москве и Подмосковье будет определять малоподвижный заполняющийся циклон. Ожидается облачная погода, временами дождь, — говорится в сообщении.

Температура в столице составит семь-девять градусов, а в области — 6-11. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. В регионе сохранится «дискомфортная» влажно-прохладная погода с выраженным дефицитом кислорода в воздухе.

Эти условия являются неблагоприятными для метеозависимых людей. Геомагнитный фон в этот день также прогнозируется неустойчивый, отмечается на сайте метеобюро.

22 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что повышение температуры до 10-12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, 23 сентября.

Погода, по словам синоптика, будет близка к норме, но останется облачной с небольшими дождями. Грядущее потепление нельзя назвать бабьим летом, так как оно не будет сопровождаться солнцем, добавил метеоролог.