Служба занятости и психологическая помощь: какие услуги доступны для москвичей онлайн

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Во всем мире 22 сентября отмечается День Сети. В честь праздника московский департамент труда и социальной защиты населения рассказал, какие услуги доступны для горожан в дистанционном формате, а также почему ведомство продвигает онлайн-формат.

— Сегодня москвичи могут получить в электронном виде 34 госуслуги по направлениям соцзащиты и труда. Кроме того, предоставление услуг в дистанционном формате оказалось крайне востребовано у социальных работников. Они заказывают продукты и товары первой необходимости для своих подопечных через интернет, а не тратят время на походы по магазинам, — рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Он отметил, что так у социального работника остается существенно больше возможностей для помощи своим подопечным — больше половины своего времени он непосредственно работает с людьми.

Среди онлайн-услуг: функциональная диагностика, необходимая для перевода на надомное социальное обслуживание; поиск работы, тестирование профессиональных и личностных компетенций, получение профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.

— Электронные сервисы прочно вошли в нашу жизнь и занимают значительное место. Онлайн-формат позволяет сократить время подачи заявления и получения услуги. Сейчас в электронный вид переведено порядка 23 процентов услуг департамента труда и соцзащиты, к концу года планируем этот показатель увеличить практически до 30 процентов, — сообщила председатель городского Комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

Дистанционно госуслугами часто пользуются люди старшего поколения — они отмечают их простоту и удобство. Из дома можно получить и психологическую помощь, что стало особенно актуальным во времена пандемии коронавируса. Для людей с нарушениями слуха существует специальный центр помощи «Говори руками». В текстовом формате или с помощью видео можно обратиться к специалистам за помощью

Занятия проекта «Московское долголетие» из-за пандемии также перевели в онлайн-формат, но это не помешало пожилым москвичам поддерживать себя в форме, передает официальный сайт мэра столицы.

Недавно сообщалось, что около 20 миллионов услуг получили жители Москвы от социальных работников. Чаще всего социальные работники помогали москвичам с приготовлением пищи и уборкой, сопровождали их на прогулку.