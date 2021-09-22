«Мало еды и игрушек»: сын Плющенко посочувствовал отцу из-за бедного детства

Фото: instagram/gnomgnomych

Сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, больше известного в Сети под именем Гном Гномыч, впечатлил рассказ отца о том, что в детстве из-за бедности ему приходилось собирать бутылки.

— Считаю, что папе было тяжелее, чем мне: быть бедным и не иметь денег много. И каток был маленьким в то время, холодно было очень. Коньки и лезвия были плохими. Было мало еды и игрушек: только танк и вертолет, — сказал восьмилетний Саша в эфире YouTube-канале KENG TV.

Сын прославленного фигуристадобавил, что его звездный отец в детстве был вынужден собирать и сдавать бутылки, чтобы выручить деньги на «бульончик и хлебушко».

Мальчику, родившемуся в семье двукратного олимпийского чемпиона, действительно сложно представить, с какими сложностями столкнулся его отец, который начинал свой путь в Волгограде, а уже в 11 лет без родителей начал жить в Санкт-Петербурге, чтобы иметь возможность заниматься фигурным катанием.

Саша Плющенко так же как и его отец занимается фигурным катанием и уже активно выступает в ледовых шоу.

До этого Евгений Плющенко разместил в своем Instagram-аккаунте ролик, где он вместе с десятимесячным сыном Арсением катается на коньках в ледовом дворце, за что на него обрушился шквал критики от многочисленных подписчиков.