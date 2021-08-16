Плющенко ответил хейтерам по поводу катания на льду с 10-месячным сыном

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко разместил в своем Instagram-аккаунте ролик, где он вместе с десятимесячным сыном Арсением катается на коньках в ледовом дворце. Несмотря на то что на ногах малыша кроссовки и держит его отец, мальчик уверенно перебирает ногами и скользит по льду. Под видео фигурист написал: «Начало положено», намекая на то, что младший сын, как и старший, пойдет по его стопам. Несмотря на благородную цель Плющенко привить малышу любовь к спорту, многочисленные подписчики обрушились на спортсмена с негативными комментариями.

Фигурист Евгений Плющенко в беседе с корреспондентом «ВМ» заявил, что не обращает внимания на заявления злопыхателей, которые дают рекомендации по воспитанию сыновей:

— Мне вообще неинтересно мнение других людей о моих детях, — заявил спортсмен.

В свою очередь, как рассказала «ВМ» профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина, если у ребенка сформированы все изгибы позвоночника, он самостоятельно ходит и передвигается без посторонней помощи, то непродолжительные физические нагрузки в течение 15–20 минут допустимы в возрасте до одного года:

— Если нагрузка не превышает физических возможностей ребенка, нет никаких противопоказаний со стороны врачей, я не вижу причин для запрета на проведение упражнений.

Собеседница «ВМ» отметила, что ребенка можно приучать к физическим упражнениям уже с шести месяцев, когда у него окрепли кости шеи, груди и спины.

— Уже с года можно становиться на коньки, так как к этому возрасту малыш умеет ходить и даже бегать, — уточнила врач.

Медик отметила, что проводить упражнения лучше в сопровождении родителей или взрослых, чтобы исключить травмирование.

Сын Арсений появился в семье Плющенко в октябре 2020 года, его родила суррогатная мать. Супруга фигуриста Яна Рудковская не спешила делиться со СМИ и подписчиками радостным событием и рассказала о пополнении только спустя полгода после появления мальчика на свет.