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Москвичей разного возраста научат финансовой грамотности на тематических фестивалях

Михаил Алимов

Город
Москвичей разного возраста научат финансовой грамотности на тематических фестивалях
Фото: Вечерняя Москва

Пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры начнется в столице 25 сентября. Его торжественное открытие пройдет в 10:30, а сами онлайн-площадки заработают в 11:00.

— Для горожан разных возрастов подготовлены и мастер-классы, и лекции, и интеллектуальные состязания, а для старшеклассников и ребят младшего возраста — мультики. Отдельная программа предусмотрена для людей старшего возраста. Все это разнообразие и формат образовательного контента обеспечивают живой интерес к самой теме и фестивалю, который является наиболее масштабным среди всех подобных мероприятий, проходящих в течение всего учебного года, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

Он отметил, что на фестивале будут отдельные программы для воспитанников детских домов и людей с ограниченными возможностями. Еще до проведения общих занятий, 24 сентября, в столичных школах с учениками старшей и средней школы пройдут занятия по финансовой грамотности. Их организуют 300 резидентов бизнес-клуба «Атланты».

Для пожилых жителей столице «Вечерка ТВ» подготовила вместе с Департаментом финансов города Москвы отдельную тематическую онлайн-площадку. Кроме того, занятия пройдут и в четырех столичных вузах. Их можно найти на официальных интернет-страницах Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Московского городского университета управления правительства Москвы, Финансового университета при правительстве РФ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

— У нас есть совместные с департаментом образования и науки проекты. Мы общаемся со школьниками и видим, что все занимаются предпринимательством, только не знают, каким образом заплатить налоги, зачем регистрироваться. Фестиваль еще раз подчеркнет важность финансовой и юридической грамотности, — сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

Для школьников доступны Московская олимпиада по финансовой грамотности и чемпионат финансовых компетенций для старшеклассников FinSkills. Для участия в последнем допускаются ученики от 14 до 18 лет. Он поможет сформировать необходимые навыки и компетенции, а результаты участники узнают в конце года.

— Фестиваль изначально и задумывался как площадка, на которой мы вместе с коллегами смогли бы объединить имеющиеся ресурсы и наработки в целях финансового просвещения жителей города. И с самого первого фестиваля эта идея успешно реализуется, с каждым годом увеличивается число его партнеров и участников, — отметила представитель Департамента финансов города Москвы Елена Зюнина.

Ознакомиться с подробным расписанием фестиваля можно на его сайте, передает официальный портал мэра столицы.

В начале сентября сообщалось, что уроки финансовой грамотности в российских школах станут обязательными. Это произойдет уже в следующем учебном году. Такое указание содержится в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Их утвердили летом.

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