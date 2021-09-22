Депутат Госдумы направил в Генпрокуратуру обращение из-за кибератак на систему ДЭГ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Обращение по внешнему вмешательству в систему онлайн-голосования направили в Генпрокуратуру РФ. Соответсвующее обращение подготовил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, документ касается «призывов из-за рубежа к организации кибератак» на систему электронного голосования. При этом он подчеркнул, что цель злоумышленников не была достигнута.

— Подстрекатели к этому известны, виновные должны понести заслуженное наказание. У нас в законе, кстати, предусмотрена и административная, и уголовная ответственность, — приводит ТАСС слова Пискарева.

Более 950 кибератак на систему онлайн-голосования отразили в Москве. Успешное отражение кибератак обеспечило стабильную работу системы электронного голосования.

В первый день голосования ЦИК РФ выявил и отразил три атаки на сетевой ресурс, рассказали в субботу, 18 сентября, в пресс-службе ЦИК РФ. Так, из-за рубежа осуществили две попытки сканирования на предмет уязвимости и одну распределенную DDoS-атаку. Еще одна атака была проведена на российские ресурсы 18 сентября.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.