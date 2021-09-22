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Музыка из фильма «Властелин колец» и джаз: ВДНХ пригласила на концерты

Ольга Маркова

Развлечения
Музыка из фильма «Властелин колец» и джаз: ВДНХ пригласила на концерты
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главная выставка страны с 22 по 26 сентября приглашает ценителей хорошей музыки на концерты, которые пройдут в павильоне Азербайджанской Республики и в Доме культуры ВДНХ.

В среду, 22 сентября, в оранжерее павильона Азербайджанской Республики состоится акустический концерт звезды рок-н-ролла Сергея Драгни и его группы.

В Доме культуры ВДНХ на следующий день, 23 сентября, посетители смогут услышать музыку культового французского композитора Эрика Сати. Его произведения прозвучат в исполнении музыкантов-виртуозов из оркестра Simple Music Ensemble.

В пятницу, 24 сентября, гости оранжереи услышат завораживающие мелодии композитора Говарда Шора из фильмов «Властелин колец».

Мультиинструменталист из США Квентин Мур исполнит мировые хиты и стильный мелодичный авторский микс соула, фанка, ритм-н-блюза в воскресенье, 26 сентября.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ зовет посетителей на бесплатные мероприятия: экскурсии, лекции и детский спектакль. В субботу, 25 сентября, состоится лекция «Зверь — не зверь». Лекция «Вышла змея из рая гулять» пройдет на следующий день, 26 сентября.

В последнее воскресенье сентября юные посетители центра «Слово» приглашаются на спектакль «Ужасная миссис Мерфи». Два актера с помощью кукол, игровых предметов, музыкальных инструментов и интерактивного видео расскажут историю о загадочном библиотекаре, которая раньше работала в разведке.

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