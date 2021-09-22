Спасатели начали искать с воздуха и земли пропавший самолет Ан-26

Фото: Скриншот видео

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту направили на поиски самолета Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, к поиску привлекли наземные группы с техникой высокой проходимости. В МЧС уточнили, что всего в поисках воздушного судна участвуют более 40 человек, пишет РИА Новости.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. По предварительной информации, на борту воздушного судна находятся шесть человек. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.