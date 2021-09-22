Андрей Бочкарев заявил, что цифровизация ускорит строительство на 19 процентов

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При использовании информационных технологий сроки строительства уменьшатся на 19 процентов, а стоимость — на 23 процента. Об этом в среду, 22 сентября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва является безусловным лидером по цифровизации услуг стройотрасли в России. В столице уже работает единая цифровая платформа градостроительной деятельности. С каждым месяцем набирает обороты внедрение технологий информационного моделирования. Международный опыт показывает, что использование информационных технологий в строительстве позволяет на 19 процентов сократить сроки и на 23 процента — стоимость строительства, — рассказал он.

Заммэра отметил, что цифровизация делает процесс строительства удобным и открытым.

Совокупность цифрового взаимодействия и внедрения новых технологий для повышения эффективности строительства дает лучший эффект для всей отрасли, считают застройщики.

— На сегодняшний день мы уже инвестировали более 10 миллиардов рублей в развитие промышленности и цифровизацию строительной отрасли. До 2025 года мы планируем вложить еще 20 миллиардов рублей в роботизацию индустриальных решений для монолитного строительства. В состав нашего научного-производственного объединения входят научно-технологический институт, лаборатории и заводы, способные обеспечить выпуск и внедрение на рынок высокотехнологичных решений, — сообщил генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин.

Благодаря этому удается сэкономить до 20 процентов на затратах на инженерию, а также повысить качество получаемого продукта.

1 сентября сообщалось, что Департамент строительства Москвы приступил к цифровизации строек. Она позволит сократить сроки процесса проверки и подписания документации за отчетный период. Данная мера должна повысить эффективность управления строительством в Москве.

Еще в августе в столице появилась Единая цифровая платформа градостроительной деятельности (ЕЦП ГД). Основная задача платформы — обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и автоматизация предоставления горожанам госуслуг в области градостроительной деятельности.