Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Андрей Бочкарев заявил, что цифровизация ускорит строительство на 19 процентов

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев заявил, что цифровизация ускорит строительство на 19 процентов
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

При использовании информационных технологий сроки строительства уменьшатся на 19 процентов, а стоимость — на 23 процента. Об этом в среду, 22 сентября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва является безусловным лидером по цифровизации услуг стройотрасли в России. В столице уже работает единая цифровая платформа градостроительной деятельности. С каждым месяцем набирает обороты внедрение технологий информационного моделирования. Международный опыт показывает, что использование информационных технологий в строительстве позволяет на 19 процентов сократить сроки и на 23 процента — стоимость строительства, — рассказал он.

Заммэра отметил, что цифровизация делает процесс строительства удобным и открытым.

Совокупность цифрового взаимодействия и внедрения новых технологий для повышения эффективности строительства дает лучший эффект для всей отрасли, считают застройщики.

— На сегодняшний день мы уже инвестировали более 10 миллиардов рублей в развитие промышленности и цифровизацию строительной отрасли. До 2025 года мы планируем вложить еще 20 миллиардов рублей в роботизацию индустриальных решений для монолитного строительства. В состав нашего научного-производственного объединения входят научно-технологический институт, лаборатории и заводы, способные обеспечить выпуск и внедрение на рынок высокотехнологичных решений, — сообщил генеральный директор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин.

Благодаря этому удается сэкономить до 20 процентов на затратах на инженерию, а также повысить качество получаемого продукта.

1 сентября сообщалось, что Департамент строительства Москвы приступил к цифровизации строек. Она позволит сократить сроки процесса проверки и подписания документации за отчетный период. Данная мера должна повысить эффективность управления строительством в Москве.

Еще в августе в столице появилась Единая цифровая платформа градостроительной деятельности (ЕЦП ГД). Основная задача платформы — обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и автоматизация предоставления горожанам госуслуг в области градостроительной деятельности.

Читайте также:
Андрей БочкаревТехнологии и инновацииСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Все мнения
О проекте