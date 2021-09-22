Мосгоризбирком признал состоявшимися дополнительные выборы в Мосгордуму

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Дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 и 37 признаны состоявшимися и действительными. Об этом рассказал в среду, 22 сентября, председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Так, в городской парламент прошли два депутата. Ермолов отметил, что комиссия не зафиксировала жалоб по поводу проведения данных выборов.

Депутатом Мосгордумы от округа № 19 избрана Елена Кац, которая набрала 24 138, или 34,11 процента голосов. В свою очередь депутатом от округа № 37 стал Владимир Рыжков. Он набрал 16 623, или 21,05 процента голосов.

Явка по округу № 19 составила 50,73 процента, а по округу № 37 — 46,7 процента, пишет ТАСС.

При этом выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.