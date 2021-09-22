В МЧС подтвердили, что на борту пропавшего Ан-26 находятся шесть человек

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На борту пропавшего самолета Ан-26 в Хабаровском крае находятся шесть человек. Об этом рассказали в среду, 22 сентября, в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что поиски воздушного судна осложняют неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет пропал с радаров на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, возможная авария самолета Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий. При этом о нештатных ситуациях экипаж пропавшего с радаров воздушного судна не докладывал.

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.