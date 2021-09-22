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Клиент столичного фитнес-клуба лишился часов за 200 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Клиент столичного фитнес-клуба лишился часов за 200 тысяч рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 13 Карта всех событий

В полицию обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что из раздевалки фитнес-клуба в центре Москвы у него украли деньги и дорогостоящие наручные часы. Об этом в среду, 22 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По словам москвича, поздним вечером в понедельник, 20 сентября, пока он занимался спортом в фитнес-клубе, расположенном в доме 15 по 1-му Красногвардейскому проезду, из его шкафчика в раздевалке заведения неизвестный похитил 17 тысяч рублей и наручные часы премиального бренда за 200 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный мужчине, составил 217 тысяч рублей, который пострадавший оценил как значительный.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

21 сентября представитель Линейного отдела МВД России капитан полиции Александра Маклакова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу смартфона на станции метро «Киевская». Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний житель Астраханской области. Он признался в содеянном.

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