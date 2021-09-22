Мальчик убежал из дома босиком и без верхней одежды из-за конфликта в семье в Москве

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Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Мальчик ушел из дома босиком и без верхней одежды из-за конфликта с отцом в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в среду, 22 сентября, в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

О пропаже 11-летнего ребенка росгвардейцы узнали с утра 22 сентября. Спустя время они обнаружили мальчика недалеко от продуктового магазина на Дубнинской улице.

Ребенок рассказал росгвардейцам, что поссорился с отцом, из-за чего решил сбежать из дома. Мальчика отогрели в ведомственной машине и доставили к родителям.

25 июля прокуратура начала проверку после того как 11-летний мальчик сбежал из многодетной семьи в столице. Тогда ребенок сообщил правоохранителям о применении к нему физической силы и неприемлемых методов воспитания.

При этом 26 июля в одном из учреждений дошкольного образования на Профсоюзной улице мальчики 2015 и 2016 годов рождения пролезли под забором и покинули детский сад. Позже детей обнаружили. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.