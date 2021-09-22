Форум «Будущее управленческих профессий: Tech-реальность» пройдет в Москве 27 сентября

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров.

Ассоциация менеджеров в день выхода рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» проводит тематический форум «Будущее управленческих профессий: Tech-реальность» в ММПЦ «Россия Сегодня». Он состоится 27 сентября и пройдет с 11:00 до 17:00.

В период коронавируса отечественный бизнес подвергся многочисленным испытаниям, закалился. Чтобы преодолеть последствия кризиса, необходимо ориентироваться на современные технологии и не отставать от конкурентов. В рамках форума эксперты разберут, как руководителям стоит вести свою компанию к процветанию

Они перечислят компетенции, необходимые топ-менеджеру, расскажут о «зрелости» управленческих решений и объяснят взаимосвязь soft skills и hard skills.

Для участников мероприятия приветственное слово произнесет президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. После на форуме можно будет услышать многих именитых спикеров, среди которых министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко и директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте.

До этого сообщалось, что главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов выступил на форуме «Вся Россия — 2021». В рамках своей лекции «Почему газета не умрет, или Как искать и найти эксклюзив» он рассказал о том, почему газеты не утратили своей актуальности в современном мире, а также о том, как искать труднодоступную информацию.