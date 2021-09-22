Минэкономики Германии: Россия выполняет все обязательства по поставкам газа

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия выполняет свои обязательства по поставкам газового топлива на фоне роста цен, который вызван многими факторами. Об этом в среду, 22 сентября, рассказала представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

— По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам, — заявила она.

По ее словам, цены на топливо растут в том числе из-за развития конъюнктуры в мире, а также из-за сибирских пожаров.

Спикер отметила, что о целенаправленном нарушении существующих договоров со стороны России Министерству неизвестно.

Член правительства Германии Ульрике Деммер, в свою очередь, добавила, что российская компания Газпром по сей день выполняет свои обязательства в рамках договора между РФ и Украиной по транзиту газа, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выполняет все обязательства перед потребителями газа в Европе. По его словам, увеличить транзит газа до его контрактации невозможно. При этом Россия подходит к историческому максимуму по поставкам газа в ЕС.

16 сентября сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за тысячу кубометров.