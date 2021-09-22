«Муж устанавливал жучки»: подробности убийства женщины бывшим свекром в Москве

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2-й Владимирской улице Карта всех событий

В столичном районе Перово вечером 21 сентября пожилой мужчина убил бывшую невестку. По данным следствия, мотивом преступления стали бракоразводный процесс с сыном пенсионера и раздел имущества. Тело женщины с несколькими огнестрельными ранениями в голову обнаружили в подъезде жилого дома на 2-й Владимирской улице.

Убитая Анна работала в детской школе искусств «Кусково». Коллеги отзываются о ней как о хорошем специалисте с положительной репутацией.

— Анна была очень добрым человеком, превосходным педагогом, которого все ценили и любили. Нам всем ее очень не хватает, — рассказала «Вечерней Москве» сотрудница школы Екатерина (имя изменено — прим. «ВМ»).

Коллега добавила, что никто на работе не знал о конфликте, который происходил в семье убитой.

Видео: Пресс-служба Следственного комитета РФ по Москве

В свою очередь близкая подруга Валентина (имя изменено — прим. «ВМ») рассказала, что бывший супруг после развода пытался отобрать у Анны жилплощадь.

— Когда они развелись, у них случился конфликт по поводу раздела нажитого имущества. Бывший муж обманным путем устанавливал жучки в квартире, чтобы прослушивать ее. Видимо, пытался собрать какой-то компромат, чтобы потом отобрать у нее жилплощадь, — поделилась Валентина.

Собеседница «ВМ» уточнила, что экс-супруг и его родственники никогда не угрожали девушке.

— Она со мною многим делилась. Никто и никогда ей не угрожал из родных мужа. Знаю только то, что она боялась находиться в квартире и разговаривать по телефону, — отметила девушка.

Валентина, по ее словам, стала беспокоиться о подруге, когда та перестала выходить на связь.

— Весь вчерашний день она была недоступна. Я так и не смогла ей дозвониться. У нее осталась пятилетняя дочь. Я не знаю, что с ней, где она, приютили ли родственники, — заключила подруга.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Стрелявший задержан полицией. Во время допроса пенсионер сообщил, что не хотел убивать невестку, а пытался лишь напугать ее.