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Россиянам посоветовали два направления за границей для «вакцинного туризма»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Россиянам посоветовали два направления за границей для «вакцинного туризма»
Фото: pexels.com / VisionPic.net

Туроператоры начали предлагать российским гражданам вакцинные туры за границу, чтобы туристы могли сделать прививку одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратом. О том, как правильно воспользоваться таким предложением, рассказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

— Я сам слетал, и это обошлось мне в билет на самолет туда и обратно, плюс 150 евро, — сказал он.

По его словам, вакцинный тур оправдан в том случае, если путешественник хочет расширить географию своих поездок. При этом стоит учитывать, что сертификаты о вакцинации российскими препаратами пока не являются действительными на территории многих стран.

Канторович уточнил, что тем, кого заинтересуют вакцинные туры, стоит отправиться в Сербию или Хорватию. В настоящее время у путешественников не должно возникнуть множество проблем с тем, чтобы попасть в эти страны. Кроме того, там можно легко привиться одобренными ВОЗ препаратами, передает ИА «НСН».

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские путешественники теперь могут сделать прививку от коронавируса в Европе в рамках вакцинного тура. «Вечерняя Москва» разбиралась, кому интересна такая услуга, сколько это будет стоить и есть ли перспективы у вакцинного туризма.

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