Эксперт рассказал, куда россияне смогут отправиться на выходные в ноябре

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Свыше 500 тысяч граждан России воспользовались услугой кешбэка при покупке туристических путевок на ноябрьские праздники. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в среду, 22 сентября, рассказал, куда россияне смогут отправиться этой осенью.

Он отметил, что многие жители уже определились с местом для путешествия, так как ранее действовал пятый этап программы кэшбека, благодаря которому туристам предлагалась скидка в 20 процентов на поездки по России. Примерно пять тысяч человек в РФ воспользовались такой функцией и выгодно приобрели путевки.

Среди туристических направлений особенно популярными в ноябре станут черноморское побережье, Северо-Западная часть России, Золотое Кольцо и Байкал.

— Но большинство поедет на юг, ведь это еще и школьные каникулы. Второй сегмент — это отдых у себя в регионе. Люди добавляют себе пару-тройку дней и получается почти полноценный отпуск, — отметил Юрий Барзыкин.

Он добавил, что из заграничных курортов россияне отдали предпочтение тем, до которых нужно меньше добираться. Среди них особенно востребованы Египет, Турция, Греция и Кипр.

— Открывается Египет, он пока дорогой, но к ноябрю будет дешевле. Он хоть и не субсидируется, но все равно востребован. Расширяются полетные программы, и это одно из основных направлений. И Доминикана открыта, все это хорошо. Но выходные короткие, поэтому люди выбирают либо внутренние направления, либо «короткое плечо», — цитирует слова Юрия Барзыкина ИА «НСН».

Во вторник, 21 сентября, Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Словакией и Кенией. Из этого списка россиянам стоит приглядеться только к африканской стране, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с «Вечерней Москвой».