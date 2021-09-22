Макрон и Байден обсудили конфликт с подводными лодками

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Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили в среду, 22 сентября, ситуацию, которая сложилась в результате разрыва между Францией и Австралией контракта по созданию подводных лодок. Об этом представитель Елисейского дворца сообщил телеканалу BFMTV.

Отмечается, что переговоры политиков проходили в формате телефонного разговора.

— Президенты двух стран пришли к согласию, что открытие консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров, позволило бы избежать нынешней ситуации, — говорится в сообщении.

Сторона Франции также отметила, что переговоры состоялись по инициативе президента США, передает ТАСС.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в рамках нее государства планируют способствовать обмену технологиями.

После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group. Теперь Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

17 сентября Ле Дриан заявил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.