Польская компания PGNiG получила право участвовать в сертификации проекта «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG (ПГНиГ) получила право принимать участие в сертификации трубопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении компании, которое было распространено в среду, 22 сентября.

Уточняется, что возможность участия в процедуре компании предоставило федеральное сетевое агентство Германии.

Согласно заявлениям польской стороны, российский газопровод не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи. Кроме того, положительное решение сетевого агентства может поставить под угрозу безопасность поставок топлива на территорию Евросоюза.

Глава PGNiG Павел Маевский отметил, что в процессе сертификации компания приложит максимум усилий, чтобы владелец российского проекта не смог пренебречь требованиями разделения собственности, а также проигнорировать прозрачные тарифы, которые учитывают стоимость всего трубопровода.

В Польше также утверждают, что в том случае, если поставки газа по российскому трубопроводу будут запущены до момента получения окончательного решения по сертификации, это будет расцениваться как нарушение законодательства Евросоюза и ФРГ, передает ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.