Информацию об онлайн-голосовании на выборах в Госдуму опубликовали на сайте мэра Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детальную информацию о процедуре проведения электронного дистанционного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов в Государственную думу восьмого созыва и совершенных в онлайн-системе транзакциях опубликовали в среду, 22 сентября, на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы просмотреть необходимые данные, пользователю необходимо нажать на кнопку «Подробнее».

— Обзервер открывает доступ к блокчейн-сети, в которой хранится информация обо всех действиях, связанных с электронным голосованием. В частности, здесь сохраняются сведения о выдаче бюллетеней, получении голосов, их расшифровке и подсчете, — говорится в сообщении на сайте.

Выборы в Госдуму прошли в России 17–19 сентября. Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. При этом итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.

В среду, 22 сентября, специалисты отметили высокую явку жителей столицы на электронное дистанционное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов в Государственную думу.

Эксперты заявили, что высокие показатели были зафиксированы даже среди тех групп населения, которые обычно не голосуют. Также они добавили, что избирательная система России с каждым годом показывает стремление к цифровому развитию и новым технологиям.