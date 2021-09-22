Астролог назвал знаки зодиака, которых в 2022 году ожидают серьезные перемены

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Представители многих знаков зодиакального круга столкнутся в следующем году с глобальными переменами. Одни добьются несравненных успехов в профессиональной деятельности, а другие столкнутся с тяжелыми преградами на жизненном пути. Однако астролог Койун назвал несколько знаков зодиака, которых в 2022 году ожидают неожиданные и серьезные изменения.

Специалист посоветовал Овнам больше времени уделять работе. В карьере такие люди смогут добиться особенных успехов, если правильно сформулируют необходимые задачи. Также в следующем году представителям данного знака прогнозируют финансовую стабильность.

Близнецам в 2022 году обещают быстрый карьерный рост. Но эксперт убежден, что таким людям следует более внимательно и осторожно выбирать учебные заведения и направления для туристических поездок.

Повороты судьбы ожидают и Раков, которые в следующем году резко сменят жизненные ориентиры. Также им обещают профессиональные перемены и советуют больше путешествовать.

2022 год станет самым удачным для Рыб. Успех будет ждать представителей этого знака во всех сферах жизни. Однако важно не потерять мотивацию и сохранить стабильное эмоциональное состояние, передает New Inform.

Особенную функцию в западной астрологии выполняет планета Уран. Астрологи уверены, что она влияет на судьбу людей. Считается, что Уран отвечает за необычные жизненные повороты. Астролог Светлана Кройцер объяснила, как ретроградный Уран повлияет на жизнь представителей разных знаков зодиакального круга.