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Движение затруднено на севере Москвы после ДТП с двумя автомобилями

Иван Юминов

Происшествия
Движение затруднено на севере Москвы после ДТП с двумя автомобилями
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ангарская улица, 16 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на севере Москвы, в результате этого затруднено движение. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Ангарской улице в районе дома 16 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Движение по улице перекрыто в сторону Коровинского шоссе. Водителям рекомендовано объезжать данный участок, в том числе по улице Новая, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

21 сентября в столичной Госавтоинспеции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. По предварительным данным, примерно в 23:20 на четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобилей Hyundai (такси) и Volkswagen.

После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом. Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм.

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