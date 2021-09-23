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Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 23 сентября

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 23 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, 23 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Дневная температура в столице составит 10-12 градусов, а ночью похолодает до пяти-семи градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью пять-десять метров в секунду.

При этом в Подмосковье столбики термометров днем окажутся на отметке в 8-13 градусов, а ночью — около двух-семи градусов, отмечается на сайте метеобюро.

22 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что повышение температуры до 10–12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, 23 сентября.

Погода, по словам синоптика, будет близкой к норме, но останется облачной и с небольшими дождями. Грядущее потепление нельзя назвать бабьим летом, так как оно не будет сопровождаться солнцем, добавил метеоролог.

21 сентября метеорологи сообщили, что пик похолодания прошел в Москве. На следующей неделе в столице ожидается наступление бабьего лета.

Специалисты добавили, что в понедельник, 20 сентября, в городе наблюдалось резкое снижение температуры воздуха — до плюс семи градусов. Однако к выходным погода вернется к климатической норме.

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