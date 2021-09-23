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Меркель отклонила первый звонок Байдена в роли президента США

Иван Юминов

В мире
Меркель отклонила первый звонок Байдена в роли президента США
Фото: Bundesregierung

Канцлер Германии Ангела Меркель в январе отклонила звонок Джо Байдена, который хотел сделать свой первый звонок в роли президента США. Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 23 сентября.

— После переезда в Белый дом в январе президент Байден решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа… У канцлера Германии были другие планы, — говорится в сообщении.

Меркель, по данным издания, отклонила звонок из-за того, что должна была уехать в свой коттедж под Берлином. Канцлер отвергла символические жесты Вашингтона как неуместные и попросила помощников назначить другую встречу.

Ее разговор с Байденом состоялся 25 января, когда та вернулась на работу. Американский лидер же совершил свой первый звонок в новом статусе премьер-министру Канады Джастину Трюдо, отмечается на сайте газеты.

20 августа в Кремле прошли переговоры Меркель и президента России Владимира Путина. В этом статусе канцлер посетила Москву в последний раз.

Во время визита российский лидер подарил Меркель букет цветов. Данный жест активно обсуждали в интернете.

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